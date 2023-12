Pallanuoto: Serie A1, Astra Nuoto Roma-Telimar 6-9

Vittoria 9-6 per il Telimar in trasferta contro l'Astra Nuoto Roma nella tredicesima e ultima giornata della prima fase del campionato di Serie A1 di pallanuoto. La squadra allenata da Gu Baldineti si impone al Polo natatorio di Ostia mettendo al sicuro il quinto posto in classifica e festeggiando nel migliore dei modi la qualificazione al girone scudetto conquistata già da due giornate.

I palermitani provano ad allungare sui padroni di casa già nel primo tempo, ma devono fare i conti con la reazione della squadra di Maurizio Mirarchi che prova e rimanere in partita e reagire fra la fine del secondo e l'inizio del terzo tempo. Il Telimar però gestisce bene e in avvio di ultima frazione con Occhione trova la rete dell'8-4 che colpisce duramente ogni velleità di rimonta della Roma che a quel punto può solo contribuire a fissare il risultato sul 9-6 finale per gli ospiti.

"L'Astra Nuoto è una squadra che gioca bene - ha detto l'allenatore del Telimar Gu Baldineti - abbiamo preparato bene la partita. I ragazzi hanno fatto un'ottima partita, su tutti Jurisic. Ora ci alleneremo fino a fine febbraio, ma senza i nazionali, i due americani. Questo stop ci farà bene perché siamo arrivati allo stremo, con inevitabili cali di concentrazione. Abbiamo chiuso al quinto posto con quattro punti di vantaggio sul Trieste e a meno due dall'Ortigia. Ripensando alla rocambolesca sconfitta a Salerno, unica pecca, e quella in casa con il Brescia senza i due americani, potevamo anche ottenere il quarto posto. Siamo andati a vincere a Trieste, a Napoli contro il Posillipo, a Roma e contro il Quinto. Il bilancio è dunque più che positivo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA