Evento Telethon a Palermo per raccolta fondi per la ricerca

"Occorrono tanti cuori per la ricerca" è il titolo dell'evento benefico in favore della ricerca sulle malattie genetiche rare promosso, ideato e organizzato dalla delegata Telethon di Palermo Antonella Lupo, con la collaborazione del coordinatore Telethon Sicilia Toto Pensabene. Una raccolta fondi sostenuta da numerosi partner come il Corpo Italiano di soccorso dell'Ordine di Malta e l'assessorato regionale ai beni culturali della Regione siciliana. L'evento svolgerà venerdì 15 dicembre a Palermo, presso l'Oratorio dei Bianchi di piazzetta dei Bianchi a partire dalle 17. Alla manifestazione presentata da Antonella Lupo, che ha coinvolto i numerosi artisti presenti, e dal giornalista Mario Azzzolini hanno assicurato la loro partecipazione, tra gli altri, lo scrittore Gaetano Basile, gli attori Salvo Piparo, Clelia Cucco, Ernesta Maria Ponte e Tommaso Gioietta, la cantante Marianna Costantino, i musicisti Nicola Giammarinaro, Franco Giannola, Pierpaolo Petta, l'Aeolian Vocal ensemble e la pittrice Daniela Verducci. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto interamente alla ricerca sulle malattie genetiche rare.

La kermesse anticipa la vendita dei cuori di cioccolato in favore di Telethon che avverrà il 16/17 in tutte le piazze Italiane .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA