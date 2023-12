Castelvetrano, vandalizzata casetta di Natale

Una casetta del mercatino di Natale allestito al sistema delle piazze di Castelvetrano (Trapani) è stata distrutta. Già sabato scorso un'altro stand espositivo era stato vandalizzato. "Per la mia associazione il Natale finisce qui", commenta Nino Romano, presidente della pro loco Triscina. Romano ha tenuto a chiarire che già sabato scorso, dopo il primo atto vandalico, aveva fatto i dovuti reclami, "ma il risultato è stato quello di ieri sera", dice Romano.

Emanuela Indiano dell'associazione "Noi odv" ha commentato: "In questi giorni lo spaccio che ho visto non è stato normale, alle ore 19 e di fronte alle famiglie. Cosa aspettiamo per intervenire? Evidentemente diamo fastidio, e lo stanno dimostrando".



