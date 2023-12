Arte Urbana Palermo Tourist, al via evento di Street art

Nella cornice del Trinacria Immersive Art Space, presso Palazzo Trinacria, sede operativa della Fondazione Pietro Barbaro, il 15 dicembre si svolgerà un evento d'arte e creatività, denominato Arte urbana/ Palermo Tourist, pensato per contribuire all'avvicinamento tra i visitatori internazionali, il flusso turistico e le attività culturali, ricreative e artistiche di Palermo, prodotte dalle istituzioni culturali locali, sia pubbliche sia private.

L'evento sarà inserito all'interno del più ampio contesto della mostra Inside Banksy - unauthorized exhibition, esperienza multimediale allestita sempre all'interno di Palazzo Trinacria e si avvale del patrocinio oneroso dell'Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione.

La giornata, dedicata nello specifico alla creatività istantanea e alla fruizione non mediata delle arti contemporanee, rappresenta un'opportunità unica per i visitatori, in particolar modo per i turisti ed ospiti in visita a Palermo, potendosi immergere in un'ampia varietà di espressioni artistiche contemporanee, immerse nel cuore del centro storico, delle sue residenze storiche e monumentali, che racconteranno la città di Palermo.

Il focus dell'evento è la miscela, la fusione di diverse forme d'arte. Oltre alle opere di natura immersiva e alla produzione di street art presso il Trinacria Immersive Art Space, arricchiranno la giornata numerose altre sessioni di pittura estemporanea che vedrà impegnati i due artisti palermitani Francesco Corso e Samuele Corso, musica orchestrata e altri registri espressivi, aggiungendo un'armonia unica alle creazioni visive.

L'evento, gratuito e accessibile per l'utenza turistica, è pensato come un'opportunità per gli artisti e i visitatori, di ogni nazionalità, di condividere idee, impressioni, riflessioni sul panorama artistico e creativo di Palermo e mira a creare un'esperienza di scoperta soprattutto per chi visita la città per la prima volta, permettendo a tutti i partecipanti di esplorare senza mediazioni ciò che Palermo è davvero in grado di offrire dal punto di vista creativo, culturale ed esperienziale.





