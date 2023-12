Successo di raccolta fondi per comunità alloggio Palermo

Successo a Palermo per la terza edizione di 'Aiutaci ad Aiutare', iniziativa di beneficenza svoltasi nel fine settimana presso il Cus di via Altofonte, dove sei squadre di calcio si sono affrontate per venire incontro alle esigenze delle comunità alloggio alle quali gli sponsor hanno devoluto i fondi raccolti Alla presenza del sindaco di Roberto Lagalla è avvenuta la premiazione della squadra della Guardia di Finanza, che ha vinto i due triangolari di calcio. Presenti l'onorevole Davide Faraone, l'assessore comunale allo Sport Alessandro Anello ed il vicario del questore Luca Vattani.

'Aiutaci ad Aiutare' è un progetto di alto valore sociale che nasce con lo scopo di assistere le persone in difficoltà. In questa edizione si è voluto fornire un aiuto concreto alle esigenze delle comunità alloggio per minori, impegnate ogni giorno grazie ai suoi operatori specializzati nel saper affrontare un compito delicato quale il pieno inserimento nella società di chi si trova in situazioni di particolare disagio.

Per questo si è avuta l'immediata adesione degli organizzatori Uil Polizia Sicilia, Uilpa Vigili del Fuoco, Usic Sicilia, Cral Inps Palermo, Civilia, Cral Amat e Guardia di Finanza.



