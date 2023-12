Comandante Legione Sicilia incontra i carabinieri di Palermo

Il generale di divisione Giuseppe Spina, comandante della Legione Carabinieri Sicilia, ha incontrato i militari del comando provinciale di Palermo per formulare i propri auguri a tutti i carabinieri della provincia in vista delle prossime festività natalizie.

Ad accogliere l'ufficiale, è stato il comandante provinciale, il generale di brigata Luciano Magrini, insieme agli ufficiali, i comandanti di stazione, una rappresentanza di militari, dei reparti speciali della provincia e dell'associazione nazionale carabinieri di Palermo.

Il generale Spina, dopo aver ringraziato il personale per l'impegno e la dedizione quotidianamente dimostrate, ha rivolto un pensiero anche alle famiglie dei militari, vero punto di riferimento e sostegno fondamentale per tutte le donne e gli uomini dell'arma chiamati ad affrontare i difficili compiti a loro devoluti.



