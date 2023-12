Rissa notturna e spari a Palermo nella zona della movida

Maxi rissa con colpi d'arma da fuoco esplosi tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia, intorno alle 3 della scorsa notte, a Palermo. Numerosi residenti hanno sentito distintamente sei o sette colpi d'arma da fuoco in strada esplosi da una persone che si è poi data alla fuga a bordo di una moto Honda Sh.

Sono arrivati decine di carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Non distante dal luogo della rissa, due vetture parcheggiate sono state danneggiate, ma non è certo se i due episodi sono sono collegati. In un video, pare ripreso da un residente, si vede un giovane soccorso e portato via dal luogo della rissa. Nessuno al momento si è presentato con ferite negli ospedali. I residenti lamentano il caos che si crea nella zona affollata di locali, soprattutto nei weekend, e invitano le autorità a non sottovalutare il problema. Anche Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, denuncia l'allarme inascoltato degli esercenti per quanto riguarda l'ordine pubblico, mentre il sindaco, Roberto Lagalla, condanna quanto accaduto.

Intanto, un autista dell'Amat è stato aggredito, sempre la scorsa notte, al capolinea di piazza Indipendenza, colpito al volto prima con uno zaino e poi a pugni. E' stato portato in ospedale e dopo controlli e alcuni punti di sutura è stato dimesso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA