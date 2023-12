Incidente stradale nella notte a Palermo, muore ventitreenne

In un incidente stradale che si è verificato intorno alle 2 di stanotte a Palermo è morto un giovane di 23 anni, Gaetano Puccio, che viaggiava su una Fiat Punto guidata da un quarantenne di Carini, rimasto ferito e trasportato in codice rosso all'ospedale Civico. L'auto ha prima sbandato e poi si è ribaltata in viale Regione Siciliana, all'altezza di via Principe di Paternò. Nell'incidente sarebbe rimasta coinvolta un'altra vettura, una Fiat Sedici.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dall'auto distrutta. Le indagini e i rilievi sono condotte dagli agenti della polizia municipale dell'infortunistica. L'auto è stata sequestrata. Sono stati eseguiti gli esami alcolemici e tossicologici sull'automobilista alla guida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA