Mostre: Toti Librizzi racconta "Dalle carrozze ai treni"

Verrà inaugurata il prossimo 10 dicembre, presso il "Teatro allo Scalo" di Capo d'Orlando, in Piazza Stazione, la mostra pittografica curata da Toti Librizzi promossa dalle associazioni "Crossroad" e "Libera-mente Auser" di Capo d'Orlando con la collaborazione delle Associazioni Teatro Allo Scalo della città paladina.

Un suggestivo "viaggio" nei secoli, attraverso l'evoluzione dei mezzi di locomozione, riprodotto su 27 pittografie, immagini d 'epoca su carta millenaria di puro cotone Linters dove le foto ad alta risoluzione si trasformano in pitture grazie ad un complicato e raffinato procedimento brevettato dallo stesso Toti Librizzi con la dicitura Pittographiae. Si inizia dalla vettura più antica, la carrozza o calesse, un carro a due o quattro ruote tirato da cavalli. Fino alla carrozza vera e propria, che nasce in Ungheria. Si procede poi con l'Omnibus a cavalli, inventato nel 1662 in Francia. Fino a quando, con l'industrializzazione, si affacciarono i primi mezzi di trasporto a motore, vapore, carbone, come treni e tram: più carrozze collegate tra loro su un binario, spinte da locomotive e su guide di legno, poi rotaie. La prima locomotiva fu realizzata in America nel 1801. Nel 1814-1825 nuove tecniche portarono al primo treno commerciale. Il 27 settembre 1825, nacque la prima carrozza passeggeri. Il 3 ottobre del 1839 la ferrovia arrivava in Italia con l'inaugurazione della tratta Napoli-Portici. Il resto è storia dei nostri giorni, passando dalle carrozze semipilota francesi, ai "treni proiettile" del Giappone, innovazione che vide subito protagonista l' Italia fino al treno di oggi, a velocità superiore a 200 km orari dal 2005 e fino ai 400 km orari del frecciarossa 1000.

Gli autori delle immagini sono Melo Minnella fotografo siciliano di fama internazionale e Nino Giaramitaro già caporedattore del Giornale di Sicilia . La Collezione proviene dal Museo della Memoria al Colapesce di Mirto, ed è stata promossa anche dai borghi dei borghi - le vie dei tesori. La mostra resterà aperta dal 10 al 23 dicembre 2023, tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA