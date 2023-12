Visite guidate al museo per bimbi marsalesi

"Scopri l'antica Lilibeo giocando!" è lo slogan coniato dal Museo archeologico regionale di Baglio Anselmi, a Marsala, che a partire da domenica, e fino al mese di giugno 2024, vedrà coinvolti bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni d'età in un ciclo di appuntamenti che prevedono una serie di "attività didattico-ludiche". Le archeologhe Manuela Lombardo e Sara Parrinello guideranno i giovanissimi in visite guidate, laboratori creativi e altre iniziative al fine di far scoprire loro "il patrimonio archeologico di Lilibeo-Marsala giocando".

"Di volta in volta - spiega una nota del Parco archeologico - saranno comunicate le date degli incontri che avranno una periodicità di due incontri al mese e saranno specificati i dettagli riguardo all'età cui l'iniziativa è dedicata. Durante il primo incontro, previsto per il 10 di dicembre, è stata organizzata una divertentissima caccia al tesoro tra le stanze magiche del Museo, in cui i reperti, le statue, i vasi, le edicole e gli oggetti dell'antica Lilibeo forniranno gli indizi per completare il percorso, utilizzando capacità di osservazione, memoria e spirito di squadra. I ragazzi svilupperanno l'attenzione, la concentrazione e la cooperazione, scoprendo la storia della splendidissima Lilibeo e alcuni aspetti del Museo". Il costo dell'attività didattica con visita al parco e al museo è stato fissato in 5 euro per ciascun partecipante.

Tra i principali reperti esposti nel museo marsalese ci sono i relitti della Nave Punica, unico esemplare al mondo nel suo genere, e della Nave Romana rinvenuta sui bassi fondali di fronte la spiaggia di Marausa, nonché la statua in marmo della Venere Callipige, ritrovata sottoterra accanto la vicina chiesa di San Giovanni al Boeo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA