Rubati festoni natalizi da negozi a Palermo

Un uomo ha rubato gli addobbi natalizi di due negozi in via Mariano Stabile nel salotto di Palermo.

Ha preso le ghirlande che addobbavano i due esercizi commerciali: un negozio di gioielli e una galleria di quadri.

L'uomo è arrivato con un contenitore della spazzatura verde e ha tolto i festoni che addobbano a festa le vetrine. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza.

"E' davvero vergognoso che siamo continuamente vittima di continui furti - dicono i commercianti - Non solo spaccano le vetrine e provocano danni ingenti oltre alla merce rubata.

Adesso anche gli addobbi natalizi. Indisturbato l'uomo ha agito per lunghi minuti smontando gli addobbi natalizi. Peccato.

Avevamo investito per cercare di rendere più festosi e accoglienti i nostri negozi. Questa mattina all'apertura abbiamo avuto la brutta sorpresa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA