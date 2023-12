Nuovo raid negli uffici comunali a Palermo

Raid negli uffici dello stato civile di Palermo in piazza Giulio Cesare. Ad appena quindici giorni qualcuno è entrato di nuovo nei locali comunali.

Sono in corso i controlli da parte dei carabinieri che insieme ai tecnici stanno verificando i danni provocati e quantificando se ci sono stati furti.

"Il sindaco deve accettare che la situazione in centro è fuori d ogni forma di prevenzione - dice Antonio Nicolao vicepresidente della prima circoscrizione - Serve un incontro con il prefetto di Palermo per aumentare i controlli da parte delle forze dell'ordine".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA