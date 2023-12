Torna a Polizzi Generosa il Filmfestival sul paesaggio

Torna a distanza di dieci anni, dall'8 al 17 dicembre, Il Filmfestival sul paesaggio, organizzato dalla Fondazione "Giuseppe Antonio Borgese", nell'ambito delle attività realizzate per il progetto dei piccoli borghi "Borgese genius loci", finanziato dal ministero della Cultura con i fondi del Pnrr.

Nel primo fine settimana il programma propone proiezioni delle opere selezionate per la fase finale del concorso cinematografico, incontri con Pier Paolo Zampieri - ordinario di Sociologia dell'ambiente e del territorio all'UniMe, e con Luciano Sesta, docente di filosofia morale all'UniPa. La settimana seguente si proseguirà con altre proiezioni, con un incontro con Luca Romano, l'avvocato dell'atomo, fisico, scrittore e giornalista scientifico, una lezione concerto a cura del maestro Vito Giordano e un concerto con il saxofonista greco Stathis Mavrommatisa.

Attraverso questo festival, la Fondazione Borgese intende valorizzare la risorsa del paesaggio come bene comune da preservare in quanto bene primario tutelato dalla stessa Costituzione e, nello stesso tempo, raccontare il paesaggio umano costituito dai diversi volti che oggi caratterizzano una società multiculturale sempre più globale e interconnessa.

Considerato che Borgese è stato esule negli Stati Uniti durante il periodo del regime fascista e che il paesaggio è in grado di evocare atmosfere, sogni, fantasie, trame di racconti e fabulazioni, il Filmfestival vuole tessere anche il contesto ideale per narrare la realtà del mondo con il suo carico umano e culturale, ponendo l'accento sul diritto d'asilo e sul dovere e il diritto dell'accoglienza, come sancito dall'art. 10 della Costituzione. La quinta edizione è in programma al cinema Cristallo di Polizzi Generosa a ingresso libero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA