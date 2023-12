Serie C: Raffaele ha rinunciato, non allenerà il Potenza

Giuseppe Raffaele ha rinunciato ad allenare il Potenza calcio (serie C, girone C). La notizia è stata resa noto poco fa dall'ufficio stampa della società rossoblù.

"La società Potenza Calcio - è scritto nel comunicato - informa che, in seguito all'esonero di Franco Lerda, ha deciso di richiamare e affidare la panchina rossoblù a Giuseppe Raffaele, già contrattualizzato per la stagione 2023/24.

Nonostante interlocuzioni e confronti avvenuti oggi, caratterizzati da massima cordialità e rispetto, e la condivisione di tutti i termini contrattuali e dei programmi sportivi, sono sorte improvvise problematiche personali che hanno costretto il mister a rinunciare, con grande rammarico, all'offerta ricevuta".



