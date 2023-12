Piano 'Natale sereno', 900 carabinieri di Catania in campo

Le festività natalizie hanno dato il via al piano straordinario di controllo "Natale Sereno" che interessa i Carabinieri del comando provinciale etneo, con l'obiettivo di garantire sicurezza a cittadini e turisti durante le vacanze natalizie, in vista di una sempre maggiore affluenza di residenti e turisti a Catania. Nell'operazione sono coinvolti circa 900 militari distribuiti in 61 Stazioni, due Tenenze e nove Compagnie presenti sul territorio, supportati da "gazzelle" e motociclisti dei nuclei Radiomobile. A loro si affiancano gli assetti della Compagnia d'intervento operativo del 12/mo Reggimento Carabinieri Sicilia" e dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, le squadre antiterrorismo delle Aliquote di primo intervento, i Carabinieri forestali e i militari del 12/mo nucleo Elicotteri di Catania Fontanarossa e dei reparti specializzati dell'Arma (Nas e Nil), questi ultimi per verificare il rispetto delle norme nei settori ambientale, sicurezza sui luoghi di lavoro e filiera alimentare. Il Comando provinciale di Catania ha disposto l'intensificazione dei servizi preventivi, sia sul capoluogo etneo e nel suo hinterland, che nel territorio di tutta la provincia, al fine di assicurare la sicurezza, reale e percepita, della popolazione, che già numerosa affolla le vie dello shopping.

Tra le priorità dell'Arma non ci sarà soltanto la lotta alla criminalità, ma gli equipaggi messi "in campo" dai Carabinieri di Catania avranno anche lo scopo di migliorare il decoro urbano e garantire il pieno godimento degli spazi pubblici, soprattutto nelle aree e nei quartieri maggiormente esposti sotto il profilo della sicurezza, come nelle zone della cosiddetta "movida".

Proseguiranno inoltre i controlli, già potenziati nell'ultimo periodo per il monitoraggio di persone agli arresti o detenzione domiciliari. Inoltre i Carabinieri saranno impegnati nell'assicurare l'incolumità degli utenti della strada con mirati e capillari controlli alla circolazione che consentiranno, con numerosi posti di controllo sui principali snodi viari, di accertare quelle condotte indisciplinate di guida che possono, anche solo potenzialmente, mettere a repentaglio la salute di conducenti e pedoni



