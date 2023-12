Stm accelera sull'intelligenza artificiale e lancia 'Edge AI'

Stm accelera sull'ingelligenza artificiale e lancia 'Edge AI' per aiutare le aziende a trasformare i loro prodotti. Si tratta, secondo il colosso italo-francese dei semiconduttori, di un "set completo e integrato di strumenti software che offre a sviluppatori e aziende un modo più semplice ed economico per incorporare prodotti Stm abilitati per l'intelligenza artificiale in applicazioni industriali, automotive, di elettronica di consumo e di comunicazione".

La prima versione della 'St Edge AI suite' sarà disponibile nella prima metà del 2024 e offrirà a sviluppatori e aziende un "ecosistema completo con un'ampia gamma di hardware insieme a strumenti software gratuiti, supportati da partnership con fornitori di servizi cloud e 'toolchain' di intelligenza artificiale". A beneficiarne - spiega Stm - saranno le aziende di tutte le dimensioni, che potranno compiere "un balzo in avanti nella progettazione e nell'implementazione di miliardi di oggetti connessi e autonomi, che incorporano l'intelligenza artificiale a livello locale".



