Lagalla, sarà un Natale nel segno della condivisione

"Questo vuole essere un Natale in comune, nel segno della condivisione. Coinvolgerà tutte le circoscrizioni, tutte le istituzioni culturali e tutte le aziende partecipate. "Palermo stella mia" è il tema di una città che risplende a nuova luce". Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla, presentando stamani, al Palazzo Ziino, il calendario di eventi per il Natale 2023. "Palermo stella mia" si offre a plurali interpretazioni. "La prima è la luce che arriva dal quattrocentesimo anniversario di Santa Rosalia che vivremo quest'anno - ha aggiunto il sindaco - le iniziative risplenderanno in tutti i quartieri. Palermo deve essere una città viva che si apre alla vita anche grazie a coloro che per questa città si sono sacrificati difendendola dalla violenza e dalla mafia. Domani saranno inaugurati il presepe (ore 18) in piazza Marina, che verrà installato nell'ultimo carro del Festino, e l'albero di Natale (ore 19) davanti al Teatro Politeama. Il presepe rappresenterà le nostre radici che accomunano tutti, cristiani e non cristiani, credenti e non credenti. Ci saranno eventi nelle otto Circoscrizioni e sarà allestita la Cittadella dell'artigianato in piazzale Ungheria.

Nel Capodanno sarà protagonista Elodie, la stella della musica del momento". "In questa occasione di festa non dovremo dimenticare chi soffre. E in particolare le donne che sono state vittime di violenza. Dobbiamo recuperare i maschi al rispetto che si deve a tutti, e alle donne in particolare. Sarà un Natale di musica anche sui tram e per le vie del centro. Un unico sito internet raccoglierà tutti gli eventi, pubblici e privati".





