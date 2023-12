Fondi Ue: 57 mln per progetti in Sicilia e Malta

Sicilia e Malta protagoniste del programma di cooperazione territoriale europea di tipo transfrontaliero marittimo per rafforzare la coesione economica e sociale dell'area nell'ambito della politica di coesione europea. A disposizione di imprese, associazioni e centri di ricerca ci sono oltre 57 milioni di euro (57.604.032) per finanziare progetti di cooperazione, l'80 per cento cofinanziato dall'unione europea grazie al fondo europeo di sviluppo regionale - del programma InterregVI-A Italia Malta 2021-2027. Il programma è stato presentato oggi, al terminal crociere del molo Vittorio Veneto, alla presenza, tra gli altri, dell'assessore della Regione Sicilia alle Infrastrutture e Trasporti Alessandro Aricò', di Valeria Cenacchi, desk officer del programma presso la Commissione europea, Vincenzo Falgares, autorità di gestione del programma Interreg VI-A Italia Malta



Riproduzione riservata © Copyright ANSA