Nascondeva 1, 6 kg di cocaina in auto, arrestato corriere

Un trentenne di Gela (Caltanissetta) è stato arrestato, dai carabinieri di Agrigento, perché trovato in possesso di un chilo e 600 grammi di cocaina.

Droga che se immessa sull'illegale mercato dello spaccio avrebbe permesso di ricavare almeno 100mila euro.

Il giovane corriere è stato scoperto durante un controllo dei carabinieri della sezione Radiomobile in contrada Mosella, in territorio della Città dei Templi. I militari dell'Arma perquisendo la vettura, in un doppiofondo ricavato sotto un sedile dell'autovettura hanno trovato due involucri con la sostanza stupefacente. Dopo l'arresto l'indagato è stato portato in carcere, al Pasquale Di Lorenzo di Agrigento



