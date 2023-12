Metsola, Salvini? Io in Italia per parlare con tutti

"Sono qui in Italia e ho comunicato con tutti. Sono qui per fare un appello, perché è importante che alle elezioni di giugno ci sia la più alta partecipazione. Per me l'Europa non è solo Bruxelles e Strasburgo ma è qui, nel cuore del sud Italia". Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, rispondendo ai cronisti che le hanno chiesto un commento alle parole di Matteo Salvini, a margine della visita alla Fondazione Giovanni Falcone, dove è stata accolta dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla e da Maria Falcone.



