Droga: giovani contro il crack, manifestazione a Palermo

Una marcia rumorosa per chiedere alla politica un impegno serio nella lotta alle dipendenze che stanno falcidiando tanti giovani e non solo in tutta la Sicilia.

Un corteo ha percorso le strade del centro di Palermo. La manifestazione è partita da piazza Casa Professa per poi snodarsi su via Maqueda e corso Vittorio Emanuele, fino a raggiungere la sede dell'assemblea regionale siciliana. Luogo nel quale si dovrebbe discutere nel futuro prossimo un disegno di legge di iniziativa popolare sui cosiddetti Lea, ovvero i livelli essenziali d'assistenza.

Un presidio sanitario fondamentale per i ragazzi colpiti da dipendenza e per le loro famiglie sul quale, purtroppo, la Sicilia è ancora indietro rispetto al resto d'Italia.

Alla manifestazione ha preso parte l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, che ha atteso il passaggio del corteo nei pressi della Cattedrale. A spiegare le ragioni della protesta è chi, purtroppo, ha perso un proprio caro a causa della dipendenza da crack, come Francesco Zavatteri.

"La finalità della manifestazione è di far capire che noi ci siamo. Non tolleriamo lo spaccio di morte verso i nostri figli - dice Zavatteri - Siamo qui per dare un impulso al ddl e che venga discusso il prima possibile. E' fondamentale partire da questo. Fare prevenzione e cura nei confronti dei ragazzi che sono caduti nel mondo disastroso della dipendenza da sostanze".





