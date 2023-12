Donna sfregiata con acido, marito con ustioni a collo e mani

Ha ustioni di terzo grado al collo e alle mani provocate dall'acido il 48enne di Palma di Montechiaro che avrebbe sfregiato la moglie. L'uomo è ricoverato nel centro ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato portato con un elicottero del 118. I medici stanno eseguendo per il primo trattamento sanitario. Successivamente, quando sarà in condizione, sarà trasferito a medicina protetta, il reparto dell'ospedale in cui sono ricoverati i detenuti. Il 48enne è in arresto ed è piantonato dalla polizia.



