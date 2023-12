Tanti riconoscimenti per ristorante La Foresteria di Menfi

Il Ristorante La Foresteria, all'interno del Wine Resort della famiglia Planeta a Menfi (Ag), si prepara a chiudere il 2023 con il raggiungimento di importanti riconoscimenti. Entra nella prestigiosa Guida Michelin 2024; riceve 2 Cappelli con un punteggio di 16,50/20 dalla nuova Guida Ristoranti 2024 de L'Espresso curata da Andrea Grignaffini e Alberto Cauzzi e riceve 2 Forchette con un punteggio di 83/100 dalla Guida Ristoranti d'Italia 2024 del Gambero Rosso.

L'ospitalità Planeta trova voce anche attraverso il cibo e le ricette di famiglia tramandate di generazione in generazione che - in dialogo costante con le idee creative e innovative dello Chef Angelo Pumilia - hanno dato vita al Ristorante de La Foresteria: un luogo unico che guarda il mare circondato dalle vigne, immerso tra profumati cespugli di erbe aromatiche. Il concept di cucina si riflette nella selezione e nell'uso delle materie prime del territorio. Gran parte degli ortaggi impiegati provengono dall'Orto della Gurra, la tenuta agricola in regime biologico Planeta poco distante da La Foresteria. Il rapporto solidale con piccoli e virtuosi produttori locali permette inoltre di avere ogni giorno il miglior pescato del Canale di Sicilia e altri prodotti, dalle farine biologiche molite a pietra di Castelvetrano a selezionate carni locali. La proposta dei vini è composta da "Repertorio 1694", la più completa collezione verticale della produzione dei luoghi di Planeta.

"Lussuosa struttura con camere della celebre azienda vinicola siciliana Planeta, è un incantevole paesaggio di vigneti che vi accompagnerà in questo ristorante, dove viene servita un'ottima interpretazione della cucina siciliana " sono le parole della Guida Michelin 2024. Mentre per la Guida Ristoranti de L'Espresso "la cucina di Angelo Pumilia è tra le poche autenticamente stagionali e territoriali in Sicilia". E ancora "Angelo Pumilia non smette di sorprendere. E ogni voce del suo menù è un invito alla scoperta. Il suo è un "laboratorio" di cucina progressista mixato a ricette storiche della famiglia Planeta" commenta infine il Gambero Rosso.



