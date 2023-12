Ruba smartphone in classe,ma è localizzato, denunciata minorenne

Il furto del costoso smartphone di una compagna di classe è costato ad una sedicenne una denuncia per furto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Catania dopo che lo smartphone è stato individuato in casa sua attraverso il sistema di localizzazione. E' accaduto in un centro dell'hinterland etneo (Catania).

Il furto era avvenuto in un vicino centro di formazione professionale. La proprietaria, anch'ella una sedicenne, secondo le disposizioni dell'istituto scolastico in materia di custodia dei telefonini per gli alunni durante le ore di lezione, come tutti ha riposto il proprio smartphone all'interno di un cassetto della cattedra dell'insegnante con per poi riprenderlo al termine delle lezioni prima di andare a casa. Accortasi del furto, la ragazzina ha raccontato l'accaduto ai genitori, che hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri. Su consiglio dei militari, i genitori hanno attivato il sistema di localizzazione del telefonino, mentre i carabinieri si sono messi in contatto con la casa costruttrice, che ha segnalato la posizione dell'apparecchio nei pressi dell'abitazione di una compagna di classe. Dopo aver sentito la Procura dei Minorenni di Catania, i militari si sono presentati a casa di quest'ultima per eseguire una perquisizione. Alla vista dei carabinieri alla porta, la 16enne ha accompagnato i militari nella propria cameretta, consegnando loro il telefono cellulare, che è stato quindi riconsegnato alla legittima proprietaria che, quasi commossa, ha manifestato ai carabinieri tutta la propria riconoscenza.



