Caro-voli, piattaforma Regione Sicilia per avere sconto

E' online la piattaforma della Regione alla quale i residenti siciliani possono accedere per ottenere il rimborso del 25% del costo dei biglietti aerei verso gli aeroporti della penisola; la Regione riconosce in favore dei residenti con disabilità dal 67% di percentuale di invalidità, studenti o residenti con basso reddito (Isee inferiore a 9.360,00 euro) un ulteriore sconto del 25%. La piattaforma è https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli.

"Ai fini dell'erogazione del contributo le richieste dovranno essere inoltrate dai richiedenti esclusivamente in modalità on-line, a partire dalle 9 di oggi e fino alle ore 18 30 gennaio del 2025 (termine perentorio), con l'inserimento, previo accreditamento, dei dati e allegati su codesto portale web", si legge nella piattaforma.

Possono presentare istanza di rimborso i viaggiatori, già in possesso di biglietto acquistato a far data dal 10 novembre per i voli dal primo dicembre di quest'anno al 31 dicembre del 2024.

La richiesta di contributo può essere richiesta tramite la piattaforma entro 30 giorni dalla data del volo.



