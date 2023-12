Scontro tra auto e moto, morto uomo grave la figlia a Capaci

Un uomo di 45 anni, Nunzio Cusimano, è morto la scorsa notte dopo un incidente stradale in in via Giovanni Falcone a Capaci (Palermo). Cusimano era su una moto, con la figlia di 15 anni, che si è scontrata con una Fiat Panda condotta da un uomo di 70 anni. Tutti e tre sono stati trasportati all'ospedale Villa Sofia. Cusimano è morto in ospedale attorno alle 3 per le gravi ferite riportate. La figlia è ricoverata in gravi condizioni. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso la giovane e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità.

