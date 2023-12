Pallanuoto: Serie A1, Astra Nuoto Roma-Ortigia 11-16

L'Ortigia torna alla vittoria battendo in trasferta l'Astra Nuoto Roma per 16-11. L'allungo decisivo per i siracusani arriva nella seconda parte della partita dopo le prime due frazioni giocate punto su punto e chiuse sul 6-6 all'intervallo lungo. Nel terzo tempo Napolitano, Ferrero e Condemi salgono in cattedra e permettono all'Ortigia di arrivare all'ultima frazione in vantaggio di due reti sul 10-8 prima di dilagare fissando il risultato sul 16-11.

"La sola cosa che importava era vincere - ha detto il capitano dell'Ortigia Christian Napolitano - È stata una partita strana, come ci accade spesso abbiamo iniziato male, giocando punto a punto per molti minuti. Poi negli ultimi due tempi sono venute fuori la grinta e la rabbia, perché volevamo vincere a tutti i costi e muovere la classifica. Era importante prenderci questa vittoria perché vogliamo rimanere in alto e magari essere tra le prime quattro alla fine di questa fase".

In classifica l'Ortigia blinda il quinto posto tenendo a distanza di sicurezza, 5 punti, l'Iren Genova Quinto che ha vinto in casa contro la Rari Nantes Salerno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA