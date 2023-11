Natale con i tuoi, bus gratis per 76 fuorisede di Agrigento

Settantasei studenti universitari fuorisede di Agrigento potranno tornare gratis a casa, viaggiando su un 'bus solidale', e ritornare poi nel luogo in cui studiano grazie all'iniziativa 'Natale con i tuoi', promossa dalla Sais Trasporti e con il patrocinio del Comune della Città dei Templi.

Il pullman a due piani partirà il 20 dicembre alle 14 da Milano-Lampugnano e arriverà ad Agrigento alle 10 dell'indomani.

Il rientro prevede la partenza dalla Citta dei Templi alle 14 del 2 gennaio e l'arrivo a Milano il 3 gennaio alle 10.

L'iniziativa è riservata agrigentini, in grado di dimostrare di essere studenti universitari fuorisede. Per aderire si dovrà inviare una e-mail a nataleconituoi@saistrasporti.com, allegando i documenti che attestano i requisiti richiesti. I beneficiari riceveranno per mail il titolo di viaggio, che non sarà trasferibile né riprogrammabile. Saranno accettate richieste fino al raggiungimento dei 76 posti disponibili "Natale per noi è accoglienza - spiega l'amministratore delegato di Sais Trasporti, Samuela Scelfo - nel suo discorso di proclamazione di Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025, il ministro della Cultura ha motivato la scelta sottolineando che nel progetto era stato posto 'come fulcro il tema dell'accoglienza e della mobilità'. Un aspetto che mi ha molto colpito ed è tra le ragioni che ha ispirato Sais Trasporti a proporre questa iniziativa. È il nostro dono di Natale agli agrigentini: due giorni del nostro lavoro. Un lavoro, basato proprio sui principi della mobilità e dell'accoglienza, che noi, come azienda, facciamo ogni giorno". Per il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l'assessore Carmelo Cantone, 'Natale è famiglia': "Quando abbiamo sentito che si tornava a parlare del caro voli - affermano - abbiamo subito pensato di accogliere questa iniziativa, perché ci ha ricordato quanti 'nostri figli' siano studenti fuorisede e cosa voglia dire stare lontano dai propri familiari durante le festività. Riteniamo questa iniziativa un atto di giustizia nei confronti dei nostri concittadini che vengono penalizzati dalle scellerate politiche di prezzi esorbitanti praticati dalle compagnie aeree durante le festività".



