La terra gira e non cade, in mostra a Palermo opere di Insinna

"L'essere umano è contrapposto all'animale. Quest'ultimo ci osserva, ci studia, non è mai affiancato, nella rappresentazione, a noi cosiddetti esseri senzienti. Fugge da noi, preferendo accompagnarsi da suoi simili". Lo scrive Laura Francesca di Trapani, nel testo di presentazione de "La terra gira e non cade", mostra personale di pittura dell'artista palermitano Sonny Insinna. Organizzata e prodotta dall'associazione onlus Stupendamente, l'esposizione verrà inaugurata alle ore 16 di mercoledì 6 dicembre a Palazzo Ziino, in via Dante 53 a Palermo, e resterà visitabile fino a giovedì 21. Aperta dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18:30, sabato e domenica dalle 8 alle 14. Nello storico palazzo, verranno esposte trenta opere realizzate, con tecnica inchiostro e olio, tra il 2018 ad oggi.

"Un percorso artistico che è racconto fluido e che vuole invece essere per lo spettatore un contenitore in cui immergersi stabilendo un contatto con l'opera d'arte, danzando nel ritmo della creazione tra le luci e le ombre di cui l'essere umano è composto", afferma la curatrice della mostra. Ed aggiunge: "Insinna mette in scena un regno intimo e profondo, invitandoci a scrutare dentro noi stessi e oltre le superfici visibili". E così, uomini e animali, si osservano distanziati. Il titolo evocativo "La terra gira e non cade" è una citazione di una poesia dello spagnolo Lorenzo Olivan.

"Da questa citazione - spiega l'artista - parte, si articola e matura una lunga e profonda ricerca pittorica che mi accompagna da cinque anni. Il mio intento è quello di rappresentare attraverso i colori i moti interiori e la loro complessa bellezza. Un invito a spingersi oltre la superficie delle cose, a sondare e a connetterci con il nostro io più profondo condividendolo e riconoscendolo universalmente in ogni singolo essere vivente". Una selezione di brani musicali e citazioni letterarie accompagnerà i visitatori all'interno del percorso espositivo in un'esperienza sensoriale. Durante l'inaugurazione, Insinna dipingerà una grande tela visibile solo dal retro per catapultare lo spettatore in una dimensione intima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA