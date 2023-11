Blue marketing, formate figure esperte per settore della pesca

Conclusa l'attività di formazione (attraverso corso in aula e stage aziendale) di esperti di marketing nel settore della pesca. Saranno occupati in aziende della filiera ittica mazarese e dei servizi ad essa collegate allievi partecipanti all'attività di formazione del Progetto "Blue Marketing" promosso da Federpesca Mazara in collaborazione con l'ente di istruzione e formazione professionale "Futura", e finanziato dal dipartimento della Pesca dell'assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana Mediterranea con i fondi del Po Feamp (Fondo europeo affari marittimi e la pesca) 2014-2020. Al porto nuovo di Mazara del Vallo, si è tenuto il workshop conclusivo del progetto che ha previsto la formazione di esperti di marketing nel settore della pesca attraverso un corso, gratuito e rivolto a soggetti in età lavorativa inoccupati e disoccupati di età compresa tra i 18 e 65 anni, di "Tecnico della definizione di strategie di mercato e della pianificazione di azioni di marketing nel settore della pesca".

La formazione in aula di 600 ore è stata tenuta da docenti specializzati in varie discipline e svolto nella sede mazarese dell'ente "Futura"; successivamente è seguita una fase di stage in aziende della filiera ittica e dei servizi ad essa collegate.

Santo Adamo, presidente di federpesca Mazara ha dichiarato: "siamo soddisfatti di questa attività di formazione di esperti del marketing che ha visto la partecipazione di diverse allieve, questo a conferma che anche nel settore della pesca, tradizionalmente maschile, negli ultimi anni si registra l'interesse e la presenza delle donne che possono portare innovazioni".



