Requirez (Dasoe), 'la comunicazione sanitaria è un investimento'

"Gestire bene la comunicazione in sanità è un investimento". E' il messaggio che ha lanciato, in mattinata, Salvatore Requirez, dirigente generale del Dasoe della Regione Siciliana, nel corso degli 'Stati generali dell'informazione e della comunicazione della salute in Sicilia', in corso di svolgimento al San Paolo Palace di Palermo.

"Nel momento in cui verranno nominati i direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere -. ha sottolineato Requirez - ritengo che negli atti aziendali, documenti fondamentali in cui si declina la mission e la struttura, si debbano prevedere uffici stampa affidati a professionisti della informazione e comunicazione. Bisogna inserire, una volta per tutte, negli staff queste figure professionali per troppo tempo ritenute marginali".

Ma Requirez ha anche proposto di mettere a punto un documento tra Dasoe e Gruppo uffici stampa dell'Assostampa siciliana per inserire nei prossimi atti aziendali le richieste avanzate dal sindacato dei giornalisti siciliani per l'informazione pubblica in sanità durante il panel dedicato alla informazione e comunicazione nella pubblica amministrazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA