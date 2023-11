Da Palermo a Prato, omaggio a Scaldati a 10 anni dalla morte

Venti giorni di spettacoli, proiezioni, mostre, incontri e performance, tutte gratuite, per conoscere, diffondere e rendere omaggio al drammaturgo palermitano Franco Scaldati nel decennale della sua scomparsa.

Da Palermo a Prato, Enna, Messina, e Catania, dall'1 al 21 dicembre, "Il Poeta ha inventato i nomi", progetto speciale riconosciuto dal ministero della Cultura, dopo mesi d'attività si avvia alla conclusione.

Il dicembre Scaldati prevede una rassegna con 4 film alla "maniera di Franco" al Cinema De Seta, una mostra fotografica, 4 focus e workshop tra Sicilia e Toscana, 3 laboratori di ricerca e 3 performances multidisciplinari. Si comincia con un nuovo allestimento della mostra "Franco Scaldati", a cura di Valentina Greco e Francesco Guttuso, dall'1 al 3 dicembre al Castello di Carini, con le fotografie di Nino Annaloro, Letizia Battaglia, Rita Cricchio e Claudia Uzzo. Segue una rassegna a cura di Umberto Cantone e Franco Maresco, al Cinema De Seta dei Cantieri culturali alla Zisa, con quattro film "alla maniera di Scaldati", a cominciare dall'attesa proiezione a Palermo, oltre 10 anni dopo, de "Il ritorno di Cagliostro" di Ciprì e Maresco (2 dicembre ), seguito da "Gli uomini di questa città io non li conosco. Vita e teatro di Franco Scaldati", di Franco Maresco (9 dicembre); "I Figli della violenza" di Luis Buñuel (13 dicembre) e "Diario senza date" (21 dicembre) primo lungometraggio di Roberto Andò, con Franco Scaldati.

Una menzione a sé merita la presentazione di 3 inedite performances multidisciplinari che tra teatro e musica declinano il testo "Indovina Ventura", (15 e 16 dicembre , Spazio Franco), riproposto dai registi Giuseppe Massa, Margherita Ortolani e Giuseppe Provinzano che hanno intrecciato la messa in scena con la musica, in collaborazione con Serena Ganci, Dario Mangiaracina (La Rappresentante di Lista) e Angelo Sicurella.

L'omaggio a Scaldati si conclude il 21 dicembre allo Spazio Franco dei Cantieri culturali della Zisa con "Scurò … Notturno Scaldati". In questa occasione saranno anche presentati il terzo e il quarto volume dell'opera omnia che ha appena ricevuto la nomination ai Premi Ubu.



