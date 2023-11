Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Riposto del comando provinciale di Catania è stata impegnata per diverse ore a Santa Venerina per spegnere un incendio sviluppatosi nel garage di un'abitazione a due piani dove erano parcheggiati una Fiat Panda con impianto a gas e un camion. Non vi sono notizie di persone coinvolte, intossicate o ferite. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Sul posto erano presenti anche i carabinieri.





