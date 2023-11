Movida a Palermo, multe per 32 mila euro a 11 pub

Nuove multe e nuovi sequestri nella movida palermitana da parte di carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, vigili del fuoco, polizia municipale e personale dell'Asp.

I controlli sono scattati in via Isidoro La Lumia, in piazza Don Luigi Sturzo, in piazza Magione, nella zona di piazza Sant'Anna ed in quella della Guadagna e nella zona della Vucciria, in particolare in via dei Chiavettieri, teatro dell'aggressione a due agenti della polizia municipale. Sono state comminate multe per quasi 32 mila euro nel corso di ispezioni in 11 pub. Accertata occupazione irregolare di suolo pubblico, mancanza del manuale di autocontrollo Haccp, assenza del nulla osta della sovrintendenza ai beni culturali, mancata emissione degli scontrini fiscali e trovati due dipendenti senza regolare contratto di lavoro.



