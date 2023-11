Calcio: Ternana-Palermo 1-1, rosa non sfruttano vantaggio

Finisce in parità 1-1 a Terni fra Ternana e Palermo. A decidere la partita le reti di Lucioni nel primo tempo e di Casasola nella ripresa. Espulso Corrado per i padroni di casa alla mezzora del secondo tempo.

Corini schiera Di Mariano in attacco con Mancuso a dare manforte a Brunori. A centrocampo ci sono Stulac con Gomes e Coulibaly. In difesa davanti al portiere Pigliacelli giocano Mateju, Lucioni, Marconi e Lund.

Parte malissimo il Palermo con Mateju che dopo 19 secondi regala palla all'ex Falletti che si accentra e calcia in porta, ma trova Pigliacelli attento e pronto alla respinta in angolo.

La squadra di Corini sembra contratta e fa fatica a costruire, ma si trova meglio quando deve agire in contropiede. Ed è proprio su una ripartenza che Mancuso prova la conclusione in diagonale dalla sinistra che viene respinta dal portiere ternano Iannarilli. Alla mezzora i rosanero passano in vantaggio con Lucioni: il difensore anticipa tutti e segna con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra. Prima di andare al riposo ancora Pigliacelli è decisivo sul colpo di testa di Casasola da due passi.

Nel secondo Tempo la Ternana ci prova con più convinzione, il Palermo arretra il baricentro e i padroni di casa trovano il gol del pareggio al 18' con Casasola in diagonale. L'arbitro inizialmente aveva annullato la rete per fuorigioco, ma il Var ha annullato la decisione: a tenere il giocatore in gioco è il difensore del Palermo Marconi. Corini prova a rimettere le cose a posto e inserisce Buttaro per Mateju, Segre per Stulac Henderson per Coulibaly. Poi anche Valente per Di Mariano che poco prima aveva provocato l'espulsione di Corrado.

In superiorità numerica il Palermo riesce a produrre solamente una girata di Brunori allo scadere, mentre è la Ternana a farsi vedere in contropiede più volte con Celli che in due occasioni arriva al tiro, ma non trova la porta e finisce anche per chiudere in attacco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA