Calcio: Palermo; Corini, ci abbiamo provato ma è finita pari

"Siamo partiti contratti, poi la squadra ha preso fiducia. Abbiamo disputato un buon primo tempo.

Abbiamo fatto gol, potevamo anche fare il secondo visto che abbiamo colpito la traversa e c'è stato un salvataggio sulla linea di porta della Ternana. Nel secondo tempo stavamo facendo la partita che dovevamo, la Ternana si stava rendendo pericolosa. Abbiamo preso gol su una situazione in cui potevamo fare qualcosa in più". La racconta così la partita pareggiata dai suoi l'allenatore del Palermo Eugenio Corini dopo l'1-1 sul campo della Ternana.

"Dopo il pari la partita si è aperta - ha aggiunto Corini - ci abbiamo provato, siamo rimasti in superiorità numerica, Brunori ha avuto un'occasione, la partita si è fatta più complicata e ne è venuto fuori questo pareggio".

A chi gli fa notare che a destra il Palermo sia stato in difficoltà, Corini ha risposto: "A destra nel primo tempo abbiamo sviluppato bene il gioco, certo qualcosa devi concedere agli avversari. Di Mariano ha disputato una buona partita, Mateju a parte l'errore iniziale si è ripreso, ha spinto. Se vedete le occasioni nostre nascono tutte dalla destra".

Anche stavolta a fine partita dai tifosi rosanero sono arrivati fischi alla squadra. "Come sempre abbiamo un sostegno incredibile da parte dei nostri tifosi - ha detto Corini a proposito degli oltre 700 sostenitori rosanero in trasferta - la volontà era quella di regalare una vittoria, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Sappiamo che le aspettative dei tifosi sono altissime come le ambizioni. Dobbiamo solo pensare alla prossima partita e lavorare per vincere in casa contro il Catanzaro".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA