Agnello Hornby, la mia Sicilia in un viaggio on the road

Palermo, l'Etna, Catania, Siracusa, Pantalica, ma anche le miniere, le campagne, la Valle dei Templi di Agrigento, i Giardini di Kolymbethrai, le tombe e i ruderi che si trovano dovunque, ma soprattutto la natura. La scrittrice Simonetta Agnello Hornby racconta la sua Sicilia in un percorso on the road con il fumettista e illustratore Massimo Fenati, autore del graphic novel de La Mennulara, in un nuovo programma di Rai Cultura, Viaggio in Sicilia, realizzato da Pesci Combattenti, che andrà in onda da domenica 3 dicembre in seconda serata su Rai3.

Quattro puntate alla scoperta di una terra che la scrittrice, nata a Palermo, ha lasciato da 60 anni, ma che ha nel cuore, non ha mai smesso di raccontare nei suoi romanzi e dove torna spesso con i suoi figli. Questa volta Simonetta Agnello Hornby compie però un viaggio speciale tra emozioni e memoria per restituirci tutta la sua forza e bellezza. "La Sicilia è il posto più bello del mondo come terra e per quello che ha realizzato l'uomo.

Abbiamo fatto dei giri in posti dove normalmente non si va, come alla miniera Ciavolotta, in provincia di Agrigento, che ora è chiusa, ma che conoscevo quando era aperta perché apparteneva alla famiglia di mia madre. È fondamentale parlare delle miniere perché sono state importantissime in Sicilia" dice all'ANSA Agnello Hornby che ha trascorso l'infanzia ad Agrigento.

"Poi siamo andati a Pantalica, uno dei posti più belli del mondo. È la Sicilia di 600 anni prima di Cristo, quando gli abitanti - che non si sa chi fossero - crearono una città come New York con tutti gli appartamenti nelle mura immense di questa cava. Bisogna camminare, salire e arrampicarsi sulle pietre. Se non si va su e giù per le caverne non si capisce cos'è Pantalica" racconta la scrittrice che vive a Londra dove ha fatto l'avvocato dei minori.

Nelle tappe del viaggio che parte da Mosè, la tenuta storica della famiglia di Simonetta, in provincia di Agrigento, anche incontri speciali con amici e abitanti del luogo. Tra questi, a Porto Empedocle, il paese di Andrea Camilleri, l'appuntamento con Arianna Mortelliti, la scrittrice e nipote del creatore del commissario Montalbano, morto nel 2019.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA