Pallanuoto: Serie A1; Trieste-Telimar 12-15

Vittoria in trasferta per il Telimar nella nona giornta del campionato di Serie A1 di pallanuoto. La squadra allenata da Gi Baldineti si è imposta per 15-12 alla piscina Bianchi di Trieste contro i padroni di casa allenati da Daniele Bettini.

Dopo due tentativi di allungo da parte dei palermitani rimontanti dai triestini al terzo tentativo il Telimar riesce a mettere fra sè e la squadra avversaria un discreto margine di sicurezza che si porta poi fino alla fine della partita. In evidenza Hooper autore di 5 reti, Giorgetti e Occhione che hanno firmato una tripletta a testa. Da segnalare anche il primo gol in carriera in Italia del portiere dei palermitani Jurisic a rete proprio sulla sirena finale. Con questa vittoria il Telimar sorpassa Trieste in classifica e a quattro giornate dal termine del girone mette una buona ipoteca sulla qualificazione al round scudetto. Mercoledì il Telimar tornerà in vasca a Palermo alle 18 contro la neopromossa Rari Nantes Camogli.

"Sono tre punti importantissimi - ha detto l'allenatore del Telimar Gu Baldineti - contro una squadra super attrezzata.

Abbiamo dominato la partita dall'inizio alla fine, mettendo i nostri avversari in grande difficoltà. La situazione si è un po' complicata nel terzo tempo, con i tre falli di Hooper e Lo Dico, ma anche con altri giocatori che erano gravati da due falli. I ragazzi, però, sono stati fantastici. Egon Jurisic, in particolare, superlativo".

"Vittoria netta e meritata - ha aggiunto il presidente del Telimar Marcello Giliberti - Sono tre punti che meritiamo tutti, anche perché arrivano in una fase molto avanzata di un tour de force che ci ha visti impegnati in Italia e all'estero per due settimane consecutive, facendo sempre bene e sfiorando l'impresa. Oggi siamo riusciti a farla e questo ci mette in condizione di guardare avanti con fiducia. Sono orgoglioso della mia squadra, dei miei ragazzi, del lavoro e del programma che stiamo portando avanti anche con Baldineti con grande voglia, con grande forza, con grande capacità e anche con grande sacrificio".



