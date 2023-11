Pallanuoto: Serie A1; Posillipo-Ortigia 10-10

Pareggio per 10-10 per l'Ortigia a Napoli contro Posillipo nella nona giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto. La squadra allenata da Stefano Piccardo parte male, rimonta e quando pensava di essere riuscita a portare a casa la vittoria subisce il ritorno dei padroni di casa. Le fatiche di coppa con la sconfitta interna contro Trieste giovedì e il viaggio in treno da Siracusa a Napoli di ieri si sono fatte sentire.

"Nel primo tempo abbiamo pagato la partita di giovedì - ha detto l'allenatore dell'Ortigia Stefano Piccardo - Abbiamo rincorso a lungo e siamo riusciti a rimettere il match sui binari giusti, ma poi abbiamo sbagliato cinque gol facilissimi.

Abbiamo commesso tanti errori nelle letture e nel tiro quando avevamo costruito bene l'azione. Peccato, perché potevamo rientrare in partita prima. Troppi errori oggi, se vogliamo anche di stanchezza, ma sono comunque tanti".

Il tecnico ha sollevato il tema del calendario troppo pieno di impegni per chi gioca anche in Europa. "Torniamo a casa con un punto da una trasferta difficile - ha detto - e dopo aver giocato giovedì sera e aver affrontato ieri un lungo viaggio in treno. Il Posillipo ha disputato l'ultima partita sabato scorso, noi 48 ore fa. Ieri non ci siamo allenati, siamo arrivati di sera e abbiamo fatto un bagno, non un allenamento. Così non ci sono pari condizioni. Non cerco alibi, è solo un dato di fatto, avevo sottolineato la stessa cosa anche quando abbiamo vinto contro Camogli".



