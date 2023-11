Pallamano: Serie A Gold; Teamnetwork Albatro-Merano 24-32

Sconfitta interna per la Teamnetwork Albatro Siracusa che alla palestra Acradina "Pino Corso" deve arrendersi al Merano per 32-24 nella decima giornata del campionato di Serie A Gold di pallamano. La squadra allenata da Mateo Garralda, che già doveva fare i conti con diverse assenze, ha dovuto fare a meno all'ultimo momento anche di Souto Cueto. In campo si è rivisto Marko Bobicic che si è impegnato con grande sacrificio ed è stato fra gli ultimi ad arrendersi.

Merano determinato sin dall'inizio, pronto a reggere e controllare la veemenza iniziale dei padroni di casa bravi a restare in scia fino a 10 minuti dalla sirena del primo tempo con un solo gol di svantaggio. Poi l'accelerazione decisiva che ha indirizzato la partita per gli ospiti.

"Le assenze hanno pesato molto - ha detto il terzino dell'Albatro Patricio Crotti - Souto Cueto riesce a darci forza in difesa e in attacco. Cantore con la sua esperienza riesce a dare ritmo giusto. Se aggiungiamo a queste anche le condizioni precarie di altri giocatori era quasi impossibile contrastare una squadra come Merano potendo contare su una panchina così corta".



