Intervenne in soccorso di una donna, giovane premiato

Cinque mesi fa, vedendo un uomo che davanti ad un supermercato del centro di Marsala spintonava e picchiava una donna, è subito intervenuto in difesa di quest'ultima. Adesso, è stato premiato dalla sua scuola, il Liceo scientifico "Pietro Ruggieri", nell'ambito della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne".

A ricevere una targa è stato il 19enne marsalese Danao Vittorio Russo, che dopo essersi accorto dell'aggressione fermò subito il suo scooter, sul quale viaggiava con il fratellino di 12 anni, e bloccò l'uomo che stava malmenando la compagna, mentre alla scena del litigio assistevano alcuni passanti che, anziché intervenire, facevano a quanto pare video con i loro telefonini. Figlio di un poliziotto, il 19enne, alto e robusto, per bloccare l'energumeno lo ha abbracciato da dietro, impedendogli di fare ancora del male. Poi, ha chiesto al fratellino di telefonare al papà per far intervenire i suoi colleghi. Dopo l'arrivo della polizia, comunque, la donna si sarebbe rifiutata di recarsi in Commissariato per sporgere denuncia. Per il suo coraggioso intervento, ai primi di giugno il ragazzo era stato anche premiato dal sindaco di Marsala, Massimo Grillo.



