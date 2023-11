25 novembre: Comando carabinieri si tinge di arancione

Il comando provinciale carabinieri di Palermo, in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" e della campagna di sensibilizzazione internazionale "Orange the World", illumina di arancione la propria sede e quella dei reparti ove sono stati allestiti i locali di ascolto protetto delle vittime vulnerabili nell'ambito del progetto "Una stanza tutta per sé" in collaborazione con l'organizzazione "Soroptmist International d'Italia".

All'iniziativa partecipano oltre al rappresentante nazionale della rete antiviolenza, per la provincia di Palermo, con il quale collaborano anche i militari formati dal comando provinciale che si distinguono anche per particolari capacità empatiche, i rappresentanti della Soroptimist.

Il comando provinciale ha a disposizione 5 "stanze di ascolto protetto", per l'audizione delle vittime vulnerabili appartenenti alle cosiddette "fasce deboli", presenti presso la sede - caserma "Giacinto Carini" , la stazione Palermo Oreto, il reparto territoriale di Termini Imerese e le compagnie di Cefalù e di Monreale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA