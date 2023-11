'Non una di meno', piazza aperta anche a donne israeliane

"Se accetteremmo le donne israeliane? La nostra piazza e apolitica e aperta a tutte e a tutti quelli che lottano con noi contro il patriarcato e la violenza di genere. Siamo contro il genocidio di uno stato colonialista nei confronti di Gaza, dei palestinesi, non contro le donne israeliane". Lo dicono all'ANSA le attiviste di 'Non una di Meno' organizzatrici delle due manifestazioni nazionali a Roma e a Messina per il 25 novembre. "La piazza è aperta in modo apolitico e apartitico. Non ci saranno bandiere e nessun simbolo. Quella di domani sarà una piazza contro la violenza di genere e contro il patriarcato", concludono.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA