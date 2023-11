Innovation island, Tamajo premia Pasqualino Monti

L'assessore della Regione siciliana alle Attività. Produttive Edy Tamajo ha premiato il presidente dell'autorità portuale della Sicilia Occidentale Pasqualino Monti durante l'evento Innovation Island che si sta svolgendo all'Ecomuseo Urbano Mare, Memoria Viva.

"Il presidente Monti ha scritto una pagina importante della portualità Siciliana e non. Una mente flessibile con grande vitalità è stato in grado di attivare una politica di recupero in grado di valorizzare la nostra Isola e renderla protagonista nell'Euro-Mediterraneo - aggiunge - Dal Mezzogiorno, dal porto di Palermo, Pasqualino Monti è stato in grado di portare una notizia positiva di vittoria sulla burocrazia: in poco più di un anno l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ha sbloccato 45 cantieri per la costruzione di nuove opere, portando a conclusione lavori bloccati anche da oltre vent'anni, per un valore complessivo di 645 milioni di euro, di cui 387 nel solo porto di Palermo".

"Queste le basi per la realizzazione proprio in Sicilia di una delle più importanti sedi operative del mercato delle crociere - conclude - La Sicilia, concretamente sta avendo un cambio di passo. La nostra Isola vuole essere protagonista e capace di giocare la propria partita, recuperando soldi pubblici e finanziamenti europei".



