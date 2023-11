Giunta a Palermo, si dimette l'assessore allo Sport Figuccia

Si dimette a Palermo l'assessore comunale allo Sport e turismo Sabrina Figuccia. L'esponente della Lega sarà la nuova segretaria provinciale del partito e assumerà un incarico presso il ministero delle Politiche del Lavoro e delle Politiche sociali. A sostituirla in giunta sarà il collega consigliere comunale Alessandro Anello. L'accordo è stato raggiunto all'interno della Lega dopo l'intervento del segretario regionale Annalisa Tardino e del sottosegretario Claudio Durigon. "Abbiamo trovato una sintesi equilibrata sia a livello regionale che comunale", commenta Figuccia che resta consigliere a Sala Martorana. "Ringrazio la Lega per avermi conferito questi prestigiosi incarichi - aggiunge Figuccia - ho deciso di accettare questa nuova sfida per crescere in un partito nazionale che sta dimostrando un grande impegno anche sul nostro territorio. Ringrazio il segretario regionale Tardino, il sottosegretario Durigon e allo stesso tempo il sindaco Roberto Lagalla". Ieri dalla giunta si era dimesso l'assessore al Patrimonio Andrea Mineo di Fratelli d'Italia. Il suo posto andrà a Pietro Alongi di Forza Italia.



