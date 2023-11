Fials, dopo protesta apertura su stabilizzazioni in Asp Palermo

Via libera alle proroghe per i contrattisti dell'Asp, mentre per le stabilizzazioni l'azienda verificherà in progress nei prossimi giorni la possibilità di procedere con le assunzioni. È il risultato raggiunto oggi al termine della manifestazione di protesta indetta dalla Fials a cui ha preso parte anche l'Anaao Assomed. Presente il commissario Fials Palermo, Giuseppe Forte, che è stato ricevuto dalla direzione sanitaria con una delegazione di lavoratori. In collegamento audio ha preso parte all'incontro anche il commissario dell'Asp, Daniela Faraoni. "Dall'interlocuzione avuta - spiega Forte - abbiamo registrato un'apertura dell'azienda. L'amministrazione ha comunicato che entro la prima decade del mese di dicembre convocherà tutte le organizzazioni sindacali e la Rsu per vagliare un aumento dei posti da destinare alla stabilizzazione modificando il piano di fabbisogno. Inoltre entro il giorno 29 novembre comunicherà sull'esito dei rinnovi dei contratti degli assistenti sociali e Psicoterapeuti con contratto Cococo e sulle proroghe degli Oss".

La Fials nel proporre l'aumento dei posti da inserire per la stabilizzazione di tutti gli operatori ha registrato una disponibilità della Direzione generale e "pertanto al momento attenderà fiduciosa l'incontro che si terrà nel mese di dicembre". Infine la Fials ha chiesto l'avvio di tutte le procedure per immettere in ruolo gli operatori socio sanitari.





