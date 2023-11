Due rapinatori seriali a Catania, polizia esegue ordinanza

La Polizia di Catania ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due presunti rapinatori seriali. Sono Massimo Torre, di 43 anni, e Salvatore Manuel Monaco, di 27, già detenuti per altra causa.

Nel provvedimento ai due indagati si contestano quattro rapine aggravate e una tentata, commesse tra in quattro giorni, dal 7 all'11 novembre del 2022, e i connessi reati di lesioni e di porto abusivo d'arma, in danno di esercizi commerciali o di passanti. Tra le vittime il gestore di un'aria di servizio, due rivendite di tabacchi e un uomo che aveva prelevato dei soldi da uno sportello automatico di Poste italiane.

All'identificazione dei due indagati la squadra mobile della Questura è risalita grazie all'analisi delle immagini registrate da impianti di video sorveglianza delle zone dove stati commessi i reati e alle testimonianze delle vittime nella descrizione dei due rapinatori e ai riferimenti alla targa dell'autovettura utilizzata. A distanza di qualche giorno, alcuni equipaggi della Squadra Mobile, hanno intercettato un'autovettura con a bordo Monaco i cui caratteri della targa apparivano artefatti e che corrispondevano alle caratteristiche del veicolo utilizzato per commettere una rapina. Torre è stato poi riconosciuto come l'autore di un assalto a una rivendita di tabacchi. Il 20 novembre scorso personale della sezione di Contrasto crimine diffuso della Squadra mobile della Questura ha eseguito l'ordinanza della custodia in carcere, emessa dal Gip, notificandola ai due indagati nelle case circondariali dove si trovavano già detenuti per misure cautelari riguardanti altri procedimenti



