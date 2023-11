Da bene confiscato a centro per le donne vittime di violenza

Da bene confiscato alla mafia a centro per le donne vittime di violenza. Lavori in corso in viale Europa, a Carini, per ristrutturare una villetta destinata a ospitare lo spazio protetto, denominato "La finestra della legalità". Nell'immobile che si sviluppa su due piani ci saranno una sala per le attività di gruppo terapia, una sala didattica, una sala per i colloqui, una sala d'attesa, una cucina, tre bagni, quattro camere da letto e una terrazza.

Il progetto è stato finanziato dal ministero dell'Interno.

L'importo complessivo dell'intervento ammonta a 1.490.000 dei quali circa 990 mila per lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza (41.880,69). Sono circa 494 mila le somme a disposizione dell'amministrazione. A realizzare i lavori la ditta Futur edili costruzioni.

"Qualche anno fa - ricorda il sindaco Giovì Monteleone - a Carini è avvenuto un femminicidio e purtroppo sono ancora tante le denunce che arrivano per violenze nei confronti delle donne.

Il problema però è attenzionato e il Comune ha scelto di assumere altre due assistenti sociali proprio per cercare di contenere il fenomeno. Il problema però è culturale perché sono tanti ancora gli uomini che non riescono ad accettare che le donne abbiano autonomia nelle scelte e che continuano a volerle sopraffare". "Va fatta un'operazione culturale nelle scuole e in tutti i luoghi di lavoro per cercare di inculcare la cultura dell'uguaglianza. Il ruolo della donna è fondamentale non solo all'interno delle famiglie, ma anche nella società: non è un caso se - conclude il primo cittadino - che molte donne che hanno dei ruoli importanti eccellono più degli uomini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA