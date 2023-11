Ricercato va in ospedale per nascita figlio, arrestato

Carmelo Andrea Musumeci, 41 anni, ricercato dallo scorso ottobre, è stato arrestato da Carabinieri della stazione Piazza Dante in un ospedale di Catania dove era andato a trovare la sua compagna che aveva partorito il loro figlio. Il mese scorso era evaso dagli arresti domiciliari rendendosi irreperibile per evitare di scontare una condanna a nove anni e un mesi di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con l'aggravante di avere favorito il clan mafioso Cappello. Nei suoi confronti era pendente un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale.

Per arrivare alla sua cattura i Carabinieri hanno monitorato i social network dei suoi familiari scoprendo un video nel quale lo si intravedeva fugacemente insieme alla donna e al neonato in una sala degenza, che gli investigatori hanno poi accertato essere di un ospedale della città.

I Carabinieri hanno quindi predisposto dei servizi discreti di osservazione, sia nelle aree comuni dell'edificio che nel reparto. Quando Musumeci è entrato nell'ospedale militari dell'Arma lo hanno seguito senza farsi notare sino al momento ritenuto più favorevole per la cattura dell'uomo in sicurezza e lo hanno bloccato mentre era al bancone del bar del nosocomio dopo che aveva ordinato la colazione. Il 41enne è stato poi condotto nel carcere di Catania Bicocca.



