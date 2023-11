Pensioni: Fornero, demografia uno dei pilastri del sistema

"Credo sia giusto partire da Onorato Castellino, che per primo aveva identificato il punto debole nel decreto di privatizzazione: la mancanza di suddivisione del rischio era il problema principale per un sistema pensionistico gestito a ripartizione. La demografia è uno dei pilastri che possono tenere su il sistema". Lo ha detto l'ex ministro Elsa Fornero, professoressa onoraria di economia all'università di Torino, in collegamento video dalla Spagna, oggi per il Previdenza in tour della Cassa dei dottori commercialisti che si è svolto a Siracusa.

"La demografia è legata all'evoluzione della professione - ha aggiunto -, perché nei cicli lunghi dell'economia i lavori cambiano. Se non si fosse allungato il periodo di proiezione avrebbe portato a una insostenibilità del sistema" ha concluso.





